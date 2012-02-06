Украинцам советуют держаться подальше от Египта

МИД Украины и Посольство Украины в Арабской Республике Египет рекомендуют гражданам Украины воздержаться от туристических путешествий в города Каир, Александрия, Асуан, Луксор, Таба, Порт-Саид и Суэц в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Египте и увеличением случаев неконтролируемой агрессии.

Как отмечается в переданном агентству УНИАН комментарии руководителя пресс-службы МИД Украины Александра ДИКУСАРОВА, во избежание угрозы безопасности гражданам Украины, которые отдыхают в курортном городе Хургада, рекомендуется проводить отдых в пределах территории гостиницы и воздержаться от неорганизованных поездок в город и за его границы.

Гражданам Украины, которые отдыхают в курортном городе Шарм Эль-Шейх, рекомендуется воздержаться от путешествий по Южному Синаю и в направлении Табы.

Всем гражданам Украины, которые находятся на территории Египта, рекомендуется воздерживаться от посещения мест чрезмерного скопления людей, не принимать участия в акциях протеста, демонстрациях или других мероприятиях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. Рекомендуется не вступать в споры с местным населением относительно вопросов, которые касаются политической ситуации в Египте, религиозных симпатий или гендерного неравенства.

МИД обращает внимание граждан Украины на необходимость отслеживания сроков действия визы с целью избежания угрозы быть задержанным за нарушение визово-иммиграционного режима Египта.