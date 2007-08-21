Шуфрич вернулся в Херсон в связи с расширением зоны лесного пожара

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ вернулся в Херсонскую область в связи с расширением зоны лесного пожара.

Как передает корреспондент УНИАН, его самолет уже приземлился в Херсонском аэропорту, и министр вертолетом направляется в штаб по тушению пожара.

Также, по информации областного управления МЧС, самолет для тушения лесных пожаров за день сделал четыре захода для тушения пожара. Сейчас самолет находится в аэропорту Херсона, решается вопрос о его заправке и о месте забора воды. Как отметили в управлении, 1 тонна авиатоплива стоит 5 тыс. грн. Бак в специально оборудованному для тушения лесных пожаров Ан-32 вмещает 5 тонн топлива – этого хватает в среднем на два захода для тушения.

Сейчас решаются вопросы по дальнейшему финансированию операции по борьбе с огнем.

Скорее всего, по мнению специалистов областного управления МЧС, это будут средства из специального фонда Кабинета министров.