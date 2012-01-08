Распад еврозоны - полнейшая фантазия

Сценарий распада еврозоны - это "полнейшая фантазия", именно так следует воспринимать все разговоры о нем, заявил член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Люк Коэн в интервью одному из бельгийских изданий.



При этом он признал, что, несмотря на принимаемые европейскими лидерами меры, все еще существует неопределенность. "Действительно, неопределенность относительно сохранения еврозоны все еще существует, но я полагаю, что подобную гипотезу следует воспринимать только как фантазию", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.



По словам Л.Коэна, европейским лидерам не следует полагаться на то, что ЕЦБ будет спасать еврозону широкомасштабными интервенциями. "Покупка Европейским центробанком государственных облигаций периферийных стран еврозоны не является решением проблемы", - отметил Л.Коэн, добавив, что подобные действия ЕЦБ не смогут восстановить доверие финансовых рынков, поскольку они не направлены на устранение дисбалансов, лежащих в корне проблемы.



"Доверие финансовых рынков не будет восстановлено, пока объявленные европейскими лидерами на саммите ЕС 9 декабря меры не будут применены на практике", - заключил Л.Коэн.



Новый бюджетный пакт, предварительно согласованный европейскими лидерами на саммите Евросоюза в Брюсселе 9 декабря 2011 г., предусматривает юридическую ответственность государств за невыполнение программы проведения согласованной налоговой и бюджетной политики, что будет отражено на законодательном уровне через поправки к существующим европейским конвенциям. В документе оговаривается, что в случае несоблюдения страной бюджетной дисциплины она может быть привлечена к ответу перед Европейским судом.

