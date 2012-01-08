В Крыму считают туристов

17,7 тыс. человек отдохнули в Крыму с начала этого года, что на 12,6% больше аналогичного периода 2011-го, из них 11,3 тыс. туристов - организованные туристы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

Ведомство отметило также, что за шесть дней 2012 года на поездах прибыли на полуостров 34,8 тыс. человек (на 5% больше того же периода прошлого года), на самолетах - 2,1 тыс. человек (на 22,6% больше, чем в начале 2011-го).