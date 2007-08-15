Мороз подерживает идею Януковича отменить неприкосновенность для Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ поддерживает предложение премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА отменить неприкосновенность высокопоставленных должностных лиц.

Об этом говорится в комментарии А.МОРОЗА, переданном УНИАН пресс-службой Верховной Рады.

Лучший путь решения надуманной проблемы снятие неприкосновенности с должностных лиц заключается в принятии парламентом законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины, который содержит соответствующие нормы, считает А.МОРОЗ.

«Другого пути просто не существует. Повышенный интерес и болезненная реакция пропрезидентских кругов на высказывание Виктора ЯНУКОВИЧА свидетельствует о том, что они больше всего боятся привлечь внимание общества к преступной афере с так называемым роспуском Верховной Рады, - считает А.МОРОЗ. - Все комментарии с пропрезидентской стороны акцентируют внимание на том, что нет парламента. Он же не может функционировать только при определенных условиях, определенных Конституцией, и эти условия в действительности не реализованы».

«Хочу еще раз напомнить тем, кто не умеет читать Конституцию: Верховная Рада функционирует до приведения к присяге новых депутатов», - отметил он.

По словам А.МОРОЗА, «выразив свои рассуждения, касающиеся снятия неприкосновенности с разных субъектов правоотношений, В.ЯНУКОВИЧ не акцентировал внимание (возможно, не считая это нужным), что в Верховной Раде давно зарегистрирован законопроект соответствующего содержания о внесении изменений в Конституцию, инициаторами которого являются социалисты, коммунисты и подавляющее большинство членов фракции Партии регионов». «Это означает, что на заседании сессии (внеочередной или очередной) этот законопроект может быть рассмотрен, - отметил А.МОРОЗ. – Очевидно, это и имел в виду премьер».

«И поэтому не нужно выдумывать какие-то новые варианты, их представлять..., собирать подписи и заниматься другими глупостями, кроме которых ничего у наших так называемых оппозиционеров нет в запасе. Нужно зайти в сессионный зал и проголосовать то, что необходимо. Но не прятаться потом от своей нынешней «инициативы», как это сделали, в первую очередь, «нашеукраинцы», не проголосовав за отмену льгот для депутатов», - сказал А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 августа, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил созвать внеочередную сессию Верховной Рады для отмены неприкосновенности и льгот для чиновников всех уровней, в частности Президента, главы правительства, народных депутатов и судей.