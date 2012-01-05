Милиция отрабатывает четыре версии избиения депутата-«свободовца»

Милиция рассматривает четыре версии причин жестокого избиения депутата Тернопольского городского совета от ВО «Свобода», председателя постоянной комиссии горсовета по вопросам использования коммунального имущества, руководителя частного предприятия Олега НАПОРЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на сессии горсовета начальник горотдела милиции Андрей МАТРИФАЙЛО.

По его словам, правоохранители считают, что нападение могли совершить хулиганы или же люди, которые имели личную неприязнь к пострадавшему. Кроме того, следствие допускает, что нападение на депутата могло быть обусловлено профессиональной деятельностью О.НАПОРЫ, а также он мог получить повреждение в результате падения по собственной неосторожности.

«Не исключаем ни одной из этих версий», – сказал А.МАТРИФАЙЛО.

Он также сообщил, что правоохранители опросили всех жильцов домов, расположенных по соседству с детсадом, в котором обнаружили избитого депутата в бессознательном состоянии.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту нанесения преднамеренного тяжелого телесного повреждения (ст. 121 Уголовного кодекса Украины), продолжается.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2011 года в Тернополе было совершено нападение на депутата городского совета от ВО «Свобода» А.НАПОРУ. Депутат в результате избиения попал в реанимацию.

21 декабря на сессии депутаты городского совета проголосовали за протокольное поручение руководителю городской милиции А.МАТРИФАЙЛО взять под личный контроль изучение и расследование дела об избиении А.НАПОРЫ и ежедневно докладывать городскому председателю о ходе расследования.