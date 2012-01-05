В центре Львова на голову девушки обвалилась штукатурка

Сегодня утром на улице Лычаковская во Львове из стены дома №7 на девушку, ожидавшую трамвай, обвалилась штукатурка.

Как информировала УНИАН председатель Галицкой районной администрации Ирина МАРУНЯК, девушка получила травмы.

«Она находилась на станции скорой помощи. Сейчас - дома. Я разговаривала с ее отцом. Все медикаменты мы оплатим. Следует отметить, что флигельная часть дома еще в 1993 году признана аварийной. Жители четырех квартир дома отселены», - сказала И.МАРУНЯК.

Как сообщила и.о. главного врача Больницы скорой помощи Оксана ВОРОБЕЛЬ, девушка получила надлежащую медицинскую помощь.

«У потерпевшей ушиб верхнего века глаза и травма роговицы. Ее осмотрел врач-офтальмолог и нейрохирург. Оказана медицинская помощь, поскольку угрозы жизни или серьезных травм нет, ее отпустили домой», - сказала О.ВОРОБЕЛЬ.