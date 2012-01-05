Какие законопроекты Кабмин подаст в 2012 году?

Кабинет министров Украины утвердил ориентировочный план законопроектних работ на 2012 год.

Текст соответствующего распоряжения от 28 декабря 2011 г. № 1345-р обнародован на Правительственном портале.

Согласно документу, в этом году Кабмин планирует разработать 57 законопроектов, среди которых: «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», «Об амнистии в 2012 году», «Об особенностях осуществления закупок образовательных услуг, которые предоставляются зарубежными высшими учебными заведениями и научными учреждениями студентам, аспирантам, научным и научно-педагогическим работникам за пределами Украины».

Также среди законопроектов, внесенных в план, есть такие: «О борьбе с киберпреступностью», «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно урегулирования проблемных вопросов налогообложения агропромышленного комплекса», «О внешней трудовой миграции», «О внесении изменений в Закон Украины «Об электронной цифровой подписи» и другие.