Счетная палата выявила неэффективность налоговых органов

Счетная палата Украины выявила неэффективность работы налоговых органов Винницкой, Житомирской и Кировоградской областей.

Как сообщается на официальном сайте Счетной палаты, охваченные проверкой налоговые органы указанных областей в процессе мобилизации средств в госбюджет на крайне низком уровне обеспечивали выполнение плановых показателей Минфина.

Налоговый долг, по состоянию на 1 июля 2011 года, по платежам в бюджеты трех областей составил 870 млн. грн., что на 47% превышает общую сумму поступлений. Вместе с этим, уровень переплат в госбюджет составил от 45% до 65%.

Анализ существующей структуры налоговых органов Винницкой, Житомирской и Кировоградской областей показал, что Госналогслужба не обеспечила соблюдение требований нормативно-правовых актов при разработке предложений по структуре своих региональных подразделений, что, в частности, привело к финансовым потерям на сумму в 9,9 млн. грн.

В ходе аудиторского исследования установлено, что просчеты при планировании финансирования оплаты труда налоговиков привели к завышению ассигнований и расходов на незапланированные цели. Кроме того, налоговыми органами Винницкой, Житомирской и Кировоградской областей при использовании бюджетных средств допущены нарушения при оплате услуг по содержанию своих помещений, не соблюдены процедуры госзакупок. В целом с нарушением законодательства и неэффективно использовано более 36 млн. грн.

Коллегия Счетной палаты считает, что усиление контроля со стороны Госналогслужбы за использованием средств госбюджета органами налоговых служб в Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях будет способствовать как более обоснованному планированию, так и значительно экономному и рациональному использованию средств.