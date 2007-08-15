Молния убила мужчину и шесть коз
11:28, 15 августа 2007Общество
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Трагедия произошла в Донецкой области
В Донецкой области от удара молнии погиб 76-летний мужчина.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного облуправления МЧС, вечером 14 августа тело погибшего без признаков жизни было найдено на меловой горе в окрестностях Краматорска. Рядом с погибшим находилось также шесть мертвых коз, которых он выпасал.
Уже установлено, что гибель мужчины и животных повлек удар молнии во время сильного ливня.
На место происшествия выезжала оперативная группа Краматорского горотдела МЧС, бригада скорой медицинской помощи, а также сотрудники милиции.
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