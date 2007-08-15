Молния убила мужчину и шесть коз

В Донецкой области от удара молнии погиб 76-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного облуправления МЧС, вечером 14 августа тело погибшего без признаков жизни было найдено на меловой горе в окрестностях Краматорска. Рядом с погибшим находилось также шесть мертвых коз, которых он выпасал.

Уже установлено, что гибель мужчины и животных повлек удар молнии во время сильного ливня.

На место происшествия выезжала оперативная группа Краматорского горотдела МЧС, бригада скорой медицинской помощи, а также сотрудники милиции.