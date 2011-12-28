В Харькове почистили ювелирный магазин
19:40, 28 декабря 2011Общество
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Угрожали предметом, похожим на пистолет
В Харькове вчера вечером ограблен ювелирный магазин.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, двое неизвестных, прикрывая лицо черными шапками, ворвались в расположенный на проспекте Гагарина ювелирный магазин.
Угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, мужчины разбили витрину, забрали драгоценности и скрылись.
По факту ограбления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совмещенный с проникновением в жилище, другое помещение или хранилище).
Сумма ущерба устанавливается. По области введен план перехвата.
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