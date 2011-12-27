В поезде Киев-Ужгород проводники убили пассажирку

На железнодорожном перегоне Золочев - Красное Львовской области машинист электрички обнаружил труп девушки.

Тело принадлежало пассажирке поезда Киев-Ужгород, который только что проехал по этому пути, пишет "Комсомольская правда" в Украине".

Убийцами оказались двое проводников этого же поезда. Как именно железнодорожники убили несчастную, а также было ли изнасилование, должна установить экспертиза.

По словам сотрудников УМВД на Львовской железной дороге, других телесных повреждений, которые могли бы привести к смерти, кроме гематомы головы и травмы ступни, нет.

"Пока готовы только первые результаты экспертизы тела девушки", - рассказал пресс-секретарь начальника управления УМВД на Львовской железной дороге Игорь Кравчук.

Они должны опровергнуть выводы, сделанные специалистами при поверхностном осмотре тела: девушка не была пьяна. Попутчики девушки - две монахини и один мужчина - так и не появились.