К 1019-летию Крещения Руси в Киеве будут заложены храм и комплекс купален

В честь 1019-летия Крещения Руси в Киеве, на Набережной Днепра, недалеко от Успенской Киево-Печерской Лавры будет заложено строительство храма и комплекса купален.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил народный депутат Верховной Рады Украины 5-го созыва Василий ГОРБАЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «завтра будет происходить закладка храма и комплекса купален, которые, как мы искренне надеемся, станут одним из любимых культовых мест в городе Киеве, так же, как и памятник основателям Киева». В.ГОРБАЛЬ сообщил, что это будут стационарные купальни, в которых можно будет купаться круглый год, а не только на праздник крещения Руси или на праздник Крещения Господня.

Он также отметил, что закладка храма и комплекса купален будет завершающим моментом празднования Крещения Руси в этом году.

«После этого мероприятия мы активно садимся и разрабатываем все мероприятия проведения 1020-летия, юбилейной даты Крещения Руси, рассчитывая на то, что это приобретет интернациональный характер», - сказал В. ГОРБАЛЬ.

При этом он отметил, что празднование 1019-летия Крещения Руси носит исключительно меценатский характер. «Как вы смогли вчера заметить, на сцене и вообще во всем промоушене праздника не присутствовало ни единой политической партии. Это не политический проект, ни одного коммерческого бренда»,- подчеркнул В.ГОРБАЛЬ.

Несмотря на это, по его мнению, этот проект вполне может быть тем «консолидирующим брендом», о котором сейчас говорят политики.

«Он может легко объединить и запад и восток Украины, и север, и юг, может существовать одинаково для всех стран славянского содружества, поскольку это наша общая история», - считает В.ГОРБАЛЬ.

Празднование 1019-летия Крещения Руси в Киеве началось вчера концертом на Певчем поле. В концерте приняли участие группы «Братья Карамазовы», «ДДТ», а также Нино КАТАМАДЗЕ и хор Киево-Печерской Лавры.