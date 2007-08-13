Ющенко отменил постановление Кабмина, касающееся торговли оружием

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие постановления Кабинета министров Украины от 11 июля 2007 года «О внесении изменения в пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 12 июля в 1999 г. № 1228».

Соответствующий указ главы государства размещен на официальном сайте Президента.

Данным постановлением государственное предприятие «Внешнеторговая фирма «ТАСКО-экспорт» (г. Киев) уполномочивается на деятельность, прямо связанную с обеспечением национальной безопасности и обороны государства, а именно: осуществление в полном объеме экспорта и импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, представляющих государственную тайну.

По мнению В.ЮЩЕНКО, такое решение Кабинета министров Украины не отвечает основным принципам государственной политики в сфере военно-технического сотрудничества, существенно осложняет осуществление государственного экспортного контроля, создает предпосылки для утечки государственной тайны и нарушения международных обязательств Украины, связанных с нераспространением оружия массового уничтожения, средств ее доставки и ограничением передач обычных видов вооружения, которое представляет угрозу национальной безопасности Украины.

В связи с этим данное постановление Кабинета министров Украины не отвечает статье 17 Конституции Украины, согласно которой обеспечение экономической безопасности является одной из важнейших функций государства, статьи 18 Основного Закона Украины, согласно которой внешнеполитическая деятельность Украины должна быть направлена на обеспечение ее национальных интересов и безопасности.

В указе отмечается, что при приведенных обстоятельствах это постановление Кабинета министров Украины не отвечает и части второй статьи 8 Конституции Украины, согласно которой нормативно-правовые акты должны приниматься на основе Конституции Украины и отвечать ей.

Президент отмечает, что издавая постановление вопреки Основному Закону государства, Кабинет министров Украины нарушил часть вторую часть статьи 6 и часть вторую статьи 19 Конституции Украины, согласно которым органы государственной власти обязаны осуществлять свои полномочия в установленных Конституцией Украины пределах и на ее основании, а также часть третью статьи 113 Конституции Украины, которая обязывает правительство руководствоваться в своей деятельности Конституцией Украины.

Глава государства в своим указе поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины при подготовке для рассмотрения на заседании Совета вопроса о совершенствовании системы военно-технического сотрудничества обеспечить проработку и подготовку предложений относительно оптимизации осуществления экспорта, импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, представляющих государственную тайну.

Одновременно В.ЮЩЕНКО направил конституционное представление о несоответствии Конституции Украины постановления Кабинета министров Украины от 11 июля 2007 года № 895 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 12 июля 1999 г. № 1228».