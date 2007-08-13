Кузьмук считает заявления Рудьковского преждевременными

Вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК считает преждевременными заявления министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО относительно виновных в аварии цистерн с фосфором под Львовом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Сегодня еще не завершена экспертиза. Я понимаю, что есть много такого, что дает возможность делать заявления о вине казахской стороны», - сказал А.КУЗЬМУК. «Точка еще не поставлена. И я считаю преждевременным. Заявлять должен не министр транспорта, а Генеральная прокуратура», - добавил вице-премьер.

В контексте сказанного, А.КУЗЬМУК подчеркнул, что сегодня для получения окончательных выводов относительно виновных в аварии еще многое зависит от проведения экспертизы цистерн, рельс железной дороги и железнодорожного полотна.

При этом А.КУЗЬМУК отметил, что у него нет никакого сомнения, что экспертиза будет закончена в ближайшее время. Когда именно, он не уточнил.

«У меня нет никакого желания, чтобы это (имеется в виду экспертиза – УНИАН) было проведено как попало, и был назначен виновный», - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Н.РУДЬКОВСКИЙ со ссылкой на данные предварительной технической экспертизы, проведенной специалистами Минтранссвязи, заявил в интервью еженедельнику «Контракты» (от 13 августа), что авария на железнодорожном перегоне во Львовской области, которая привела к утечке желтого фосфора, произошла из-за нарушения правил его погрузки и неисправности цистерны.

В связи с этим он подчеркнул, что «есть пакет вопросов к грузовладельцу - казахской компании». По данным министра транспорта Украины, причин аварии, за которые несли бы ответственность работники «Укрзализныци», не выявлено.

В то же время раньше, 26 июля, пресс-служба «Железных дорог Казахстана» распространила заявление о том, что причиной аварии цистерн с фосфором является ремонт железнодорожных путей, который проходил в день прохождения груза на участке.