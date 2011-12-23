Канадец пытался ввезти в Украину 755 кг гашиша

Гражданин Канады Одесса. 23 декабря. УНИАН. Прокуратура Одесской области направила в суд уголовное дело в отношении 46-летнего гражданина Канады, задержанного при попытке ввезти на территорию Украины из одной африканской страны 755 кг гашиша.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, согласно обвинительному заключению, пресечено намерение иностранного наркоторговца транспортировать в дальнейшем груз в Канаду.

«Обвиняемый действовал по предварительному сговору с двумя соучастниками преступления, вместе с которыми пытался ввезти на теплоходе крупную партию гашиша, спрятав его среди керамической плитки», - отметили в прокуратуре.