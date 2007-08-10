Украинская греко-католическая церковь объявляет Год молодёжи в Церкви (телетрансляция)

13-30 - В УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Изменит ли молодежь Церковь? Украинская Греко-Католическая Церковь созывает Собор, чтобы стать актуальнее”. Участники: митрополит Любомир Гузар; отец Ростислав Пендюк – секретарь Патриаршего Собора, высшего совещательного органа Главы Церкви и Синода Епископов; отец Иосиф Милян – Глава Патриаршей комиссии по делам молодежи. Вопросы: "Призвание молодежи – изменить мир. Задача Церкви – помочь молодежи реализовать это призвание", О решениях Собора, которые определят политику Церкви в настоящем и в будущем", "Год молодежи в Церкви. Мы хотим его провести должным образом не только в религиозной, но и в других сферах жизни, касающихся молодежи". (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 8 097702 64 64; e-mail: pr@radiolux.com, 8 067 67 24 208; e-mail: polujko@ukr.net. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.