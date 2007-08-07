Возле Кабмина взорвался БМВ

Накануне поздно вечером в центре Киева взорвался автомобиль БМВ. Это произошло на улице Институтской, неподалеку от Национального банка и Кабмина. Услышав взрыв, жители выбежали во двор, где догорала дорогая иномарка, передает ICTV.

Две бригады пожарников погасили пламя за считанные минуты, люди не пострадали, но автомобиль восстановлению не подлежит. Причину возгорания установит следствие. Владелица авто, у которой здесь офис, не знает, кого подозревать. А жители престижного дома рассказывают, что за последние три года из двора похитили два дорогих автомобиля.