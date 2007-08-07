Принцип ”одного окна”: сдал бутылки - выпил - отравился

Работники одесской налоговой службы обнаружили в Киевском районе города подпольный цех по производству алкоголя, который располагался в пункте приема металлолома, стеклотары и макулатуры. Об этом сегодня сообщили УНИАН в Государственной налоговой администрации в Одесской области.

Основанием для проверки послужило заявление от гражданина, который сообщил, что «в течение недели покупал водку в пункте приема стекла. Однако от употребления напитка ему стало плохо, и двое суток пролежал дома - не мог выйти на работу».

Налоговики проверили пункт приема сырья и установили, что в подпольном цеху в пол-литровые бутылки наливали по 250 граммов жидкости с характерным запахом спирта, разбавляли водой и продавали по 2,5 грн.

В помещении были обнаружены 3 алюминиевых бидона по 40 л, в которых находилось около 100 л спирта, а также полиэтиленовые канистры емкостью 5 л с водой и пластиковая воронка с мерной кружкой. Также обнаружены 4 полиэтиленовые бутылки емкостью по 1,5 л, в которых находилась жидкость с характерным запахом спирта.

Изъято сырье и готовая «продукция» на общую сумму около 1,5 тыс. грн.