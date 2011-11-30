Каждая третья беспризорная девочка платит сексом за еду и одежду

30% девочек, которые живут на улице, предоставляют сексуальные услуги за еду, одежду или место для ночёвки. Об этом в эфире социального ток-НЕшоу с Реной НАЗАРОВОЙ «Киевский форум» сообщила директор Украинского института социальных исследований имени А.Яременко Татьяна БОНДАРЬ.

«По данным нашего исследования, проведённого среди детей, которые живут или работают на улице, 65% девушек предоставляют сексуальные коммерческие услуги. 30% из них предоставляют их за еду или одежду, или за место, где можно переночевать», – сообщила Т.БОНДАРЬ.

По информации председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам гуманитарной политики Аллы ШЛАПАК, 80% детей улиц – это мальчики, потому что девушки вовлечены в украинскую и заграничную секс-индустрию.

«Девочки не идут на улицу, потому что они являются выгодными для секс-индустрии, которая сегодня абсолютно не урегулирована и не имеет контроля. Украина сегодня, по официальным данным, лидирует в мире в этом вопросе», – отметила А.ШЛАПАК.