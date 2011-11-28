Археологи: фундамент Десятинной церкви необходимо срочно засыпать

Научные работники просят власть срочно принять меры по сохранению остатков фундамента Десятинной церкви.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили академик НАНУ, директор Института археологии НАНУ Петр ТОЛОЧКО; заместитель директора Института археологии НАНУ, начальник архитектурно-археологической экспедиции Глеб ИВАКИН, а также заместитель директора НИИ Института памятникоохранных исследований Минкультуры Украины Тимур БОБРОВСКИЙ.

Археологи убеждены, что самым быстрым методом, ввиду начала зимы, будет временно засыпать аутентичные остатки специальным грунтом и обустроить водоотвод с территории места раскопок. То есть, таким способом провести консервирование остатков храма.

“Мы оказались под угрозой потери этих остатков фундамента Десятинной церкви. Я должен сказать, что так или иначе мы каждый год что-то теряли, потому что не было возможности идеально защитить фундамент... А после того, как у нас завалился (в феврале 2010 г.) павильон, который там был, то ситуация осложнилась еще больше”, - прокомментировал П.ТОЛОЧКО. По его словам, прошлой зимой археологи по возможности сами законсервировали остатки фундамента, частично присыпая его. “Но это не гарантирует их сохранения, потому что пойдет снег, котлован наполнится водой, и это приведет к разрушению. Поэтому мы, археологи, забили тревогу...”, - сказал П.ТОЛОЧКО, отметив, что вторую зиму откопанные аутентичные остатки в открытом состоянии не переживут, и разрушатся.

Он сообщил, что с учетом ситуации, еще летом археологи начали проводить консультации и советоваться относительно того, как уберечь остатки фундамента. В результате, все сошлись на единственном мнении – засыпать.

“Фундамент необходимо засыпать либо речным песком, либо каким-то стерильно чистым грунтом, который не удерживал бы остатков, задерновать площадку, вывести на поверхности план Десятинной церкви, как мы это сделали в свое время, готовясь к празднованию 1500-летия Киева и тысячелетия крещения Руси. И параллельно решать проблему, что делать дальше с Десятинной церковью. Потому что если мы будем ожидать, пока наши разные чиновники - и властные, и культурологические, все надумают в конечном итоге, а что же оно будет, то окажется, что ничего уже реставрировать не нужно будет, и ничего сохранять не нужно будет», - объяснил П.ТОЛОЧКО.

По его словам, “основной объем Десятинной церкви” обследован, но осталось уточнить детали, например, что окружает храм или его отдельные конструкции.

Как отметил П.ТОЛОЧКО, в ходе археологических раскопок “получен важный научный материал, который проясняет некоторые вопросы архитектурного плана, архитектурного вида Десятинной церкви, но настолько кардинальных материалов, которые изменили бы наше представление, или дали бы возможность для абсолютно научной аутентичной реконструкции храма, все-таки у нас не появилось”. А без этого, отметил специалист, отстраивать Десятинную церковь «не научно и не корректно”, поэтому делать это сейчас нельзя. Кроме того, он обратил внимание, что ни один проект конкурса по Концепции восстановления Десятинной церкви не дал конкретного решения проблемы музеефикации.

“Нам было бы страшно потерять такой аутентичный памятник, каким являются сегодня фундаменты Десятинной церкви. Если мы их законсервируем, засыплем землей, задернуем, то они будут храниться еще тысячу лет, как они стояли тысячу лет до этого. И, может, новое поколение и исследователей, и архитекторов найдет более оптимальный вариант выявления этих фундаментов и их музеефикации. И тогда решат проблему эту лучше, чем мы решили ее сегодня”, - отметил П.ТОЛОЧКО.

По информации Г.ИВАКИНА, на данное время состояние памятника такое, “что на него смотреть больно”.

“После падения накрытия 2 тыс. кв. метров археологи сами засыпали и пытались хранить в отсутствие финансирования. Состояние отдельных элементов памятника – неудовлетворительное. Котлован на сегодняшний день в разных местах имеет разную глубину: в некоторых – 3,5 м, а там, где древнерусский ров Старокиевского городища – почти 8 м. То есть, там огромная яма, которая собирает все осадки. То есть, все, что есть внизу, что мы откопали и не откопали, – оно разрушится, погибнет”, - обеспокоен начальник архитектурно-археологической экспедиции.

По информации археологов, они направили соответствующие обращения к руководству Киева, а также руководству страны. Отечественных археологов поддержали также археологи Эрмитажа из Санкт-Петербурга - специалисты историко-архитектурных памятников восточнославянского значения, которые принимали участие в раскопках остатков Десятинной церкви.

“Если мы этого немедленно, буквально в ближайшие дни не сделаем, а мы видим, что уже на пороге зима, мы потеряем ценный памятник”, - предупредил П.ТОЛОЧКО.

По его словам, председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ уже выразил свою точку зрения на проблему, и поддержал мнение археологов: “Он понимает всю сложность проблемы и необходимость предпринять срочные меры. И, очевидно, со своей стороны он будет принимать свои меры”. Однако директор Института археологии добавил, что окончательное решение будет принято после согласования вопроса с профильным министерством.

Для проведения работ по консервированию, по предположениям археологов, необходимо около 700 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года был объявлен блиц-конкурс на определение лучшей градостроительной, культурной, архитектурной и художественной концепции консервирования и современной музеефикации аутентичных остатков церкви Богородицы (Десятинной), памятника археологии национального значения «Город Владимира – детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви» с созданием архитектурного ансамбля с возможностью экскурсионного посещения, отправления религиозных потребностей граждан и проведения протокольных мероприятий.

19 мая победителями объявленного конкурса стали два проекта, которые набрали одинаковое количество голосов жюри. Их решили объединить.

Одна из концепций-победительниц, которую представил архитектор Андрей МИРГОРОДСКИЙ, предусматривает музеефикацию остатков исторического фундамента, возведение стеклянного покрытия над ним с сооружением часовни у входа со стороны Пейзажной аллеи и восстановление ротонды за музеем.

Другая концепция-победительница, предложенная архитектором Ольгой КРУГЛЯК, предусматривает мощную застройку на месте Десятинной церкви, а именно: строительство тяжелого храма-“панцирника” образца Х века на фундаментах Десятинной церкви.

25 ноября пресс-служба КГГА проинформировала, что А.ПОПОВ во время совещания со специалистами Киевского центра археологии 24 ноября заявил, что работы по консервированию фундамента Десятинной церкви будут выполнены “в текущем году”.

Параллельно с работами по консервированию планируется работать над разработкой проекта благоустройства территории Старокиевской горы с остатками фундамента Десятинной церкви на время проведения Евро-2012.