Тело лидера крымских байкеров нашли без головы

40-летний президент крупнейшего в Крыму мотоклуба «Островитяне» Александр Пятничко, который пропал в середине октября, найден убитым неподалеку от Евпатории, его тело обезглавлено.

Об этом пишет «Комсомольская правда в Украине».

По информации издания, причиной преступления мог стать строительный бизнес А.Пятничко, он возводил мини-гостиницы.

У милиции есть версия, что голову предоставили заказчикам убийства как доказательство выполненной работы, а друзья А.Пятничко не исключают, что преступление совершил фанатик, обезглавивший человека из религиозных соображений, отмечает газета.

В последний раз А.Пятничко видели по дороге в Евпаторию. Байкер отправился туда на своем автомобиле Toyota. Одна из причин поездки - уладить вопросы бизнеса. «Говорят, помимо клуба, Пятничко серьезно занимался строительным делом и в тот раз отправился присмотреть участок под новую застройку», - пишет издание.

А.Пятничко искали и правоохранители, и мотоциклисты. Байкеры объезжали каждое крымское село, расспрашивали, оставляли объявления о пропаже друга, но все безрезультатно.

20 октября на одной из центральных улиц Евпатории обнаружился автомобиль А.Пятничко - без документов и ключей.

Вечером 25 ноября милиция нашла тело байкера и его пропавшие вещи. «Дежурному Сакского МВД позвонила неизвестная девушка, - рассказали в пресс-службе Сакского городского управления МВД. - Аноним рассказала, что, выгуливая собаку, обнаружила барсетку на обочине трассы Евпатория - Мирный в районе озера Лиман. В сумке были водительские документы на имя пропавшего и ключи от его машины».

Оперативники, прочесав местность, нашли тело. Оно было в неглубокой могиле. Тело А.Пятничко по татуировкам на плече опознал его брат.

Перед смертью в байкера стреляли. Пуля, выпущенная из пистолета, попала мужчине в грудь. Специалисты предполагают, что это и послужило причиной смерти. Затем тело обезглавили. Убийство произошло около месяца назад, установила милиция.