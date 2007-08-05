БЮТ учредил награду «За преданное служение Украине»

Блок Юлии Тимошенко учредил награду «За преданное служение Украине». Об этом Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на межпартийном съезде избирательного блока политических партий “Блок Юлии Тимошенко”.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на съезде, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что этой наградой БЮТ будет отмечать людей, внесших значительный вклад в развитие Украины.

По ее словам, эта награда будет вручаться, несмотря на конъюнктуру власти и тем, кто ее действительно заслужил.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что эта награда под №1 будет вручена депутату 5-го созыва Левку ЛУКЬЯНЕНКО, который по состоянию здоровья не будет баллотироваться на досрочных выборах, и остальным 103 депутатам от БЮТ, сложивших добровольно с себя полномочия депутатов.