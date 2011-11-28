Воспитательница в детсаду воровала у детей золотые крестики, пока те спали

В Полтаве воспитательница, воровавшая у детей золотые украшения, осуждена к 3 годам тюрьмы.

Об этом УНИАН сообщила инспектор Отдела связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области Алла КВИТА.

По ее словам, в июне прошлого года в Полтаве к уголовной ответственности за кражи в дошкольном учреждении была привлечена 28-летняя воспитательница одного из полтавских детсадов. Как выяснили милиционеры, женщина, уже имея ранее судимость за аналогичное преступление, каким-то образом продолжала работать с детьми.

В процессе досудебного следствия было установлено, что в обеденное время, когда дети спали, она снимала с малышей золотые крестики и забирала себе. Однако вскоре родители потерпевших малышей заметили исчезновение ювелирных изделий и обратились за помощью в милицию.

В ходе оперативно-розыскной работы сотрудники милиции доказали причастность женщины к пяти фактам обворовывания детей. Также было установлено, что в этот период женщина похитила золотые сережки у своей знакомой.

В судебном заседании подсудимая признала себя виновной и раскаялась. Похищенное ею имущество было частично возвращено потерпевшим. Согласно решению Апелляционного суда Полтавской области, женщине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - кража. Приговор суда вступил в законную силу.