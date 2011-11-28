Половина врачей не слышали о медицинской реформе (опрос)

На реформу медицины руководство страны и столицы возлагает большие надежды, и не в последнюю очередь из-за популизма — как-никак тема касается каждого. В то время как рядовые врачи и пациенты не знают о реформе практически ничего, пишет ZN.ua

По данным исследовательского агентства IFAK, о предстоящих переменах в системе здравоохранения имеют представление только 18% опрошенных, 44% даже не слышали об этом, а 38% не понимают, в чем суть реформирования.

При этом на сайте МОЗ или ГУОЗ никакой полезной информации (например, узнать, остается ваша поликлиника в прежнем статусе или будет консультационно-диагностическим центром – КДЦ) найти не удастся.

Разъяснительная работа на сайте ГУОЗ сводится в основном к отчету об открытых амбулаториях семейной медицины. Еще хвастаются тем, что муниципальная больничная касса собрала более 2 млн гривен с 20 тыс. киевлян. Но ни слова о том, кто и как их тратит, и куда они денутся, когда первичная помощь перейдет к семейным врачам. Можно еще найти списки лечебных учреждений и прочитать, что начальник ГУОЗ столицы В.Мохорев, оказывается, руководит райздравом Деснянского района, а Г.Бодарецкий до сих пор возглавляет медицину Голосеевского.

В одной из новых амбулаторий на видном месте висит цитата из выступления И.Акимовой на конференции главных врачей: «Уже разработан проект решения правительства, которое дает возможность в результате сочетания стимулов и основного оклада обеспечивать врачу зарплату до 5 тыс. гривен. Проект подготовлен Министерством здравоохранения, надеюсь, он станет основой для вхождения в новый бюджетный год». Хорошо, что не указано, какой именно год.