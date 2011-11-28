В «Жулянах» реконструируют пассажирский терминал

В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) вскоре начнется реконструкция пассажирского терминала с привокзальной площадью и паркингом.

Соответствующий рабочий проект утвержден распоряжением Киевской городской государственной администрации, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Согласно основным технико-экономическим показателям, модернизированный 1-этажный терминал общей площадью 5391 кв. м будет иметь пропускную способность 320 пассажиров в час и 200 машино-мест на автостоянках.

Кроме того, как напоминают в КГГА, в апреле 2012 года в аэропорту «Киев» заработает новый терминал с пропускной способностью 550 пассажиров в час, а к самому аэропорту в рамках подготовки к Евро-2012 проложат подъездную дорогу.

В планах руководства аэропорта также удлинение взлетно-посадочной полосы, ее сертификация на соответствие второй категории по стандартам ІКАО, расширение перронов, создание участков для отдельного обслуживания регулярных и чартерных рейсов, бизнес-авиации, полетов авиации общего назначения, строительство ангаров для размещения самолетов и их технического обслуживания, отмечается в сообщении.