Суд амнистировал сестру-хозяйку, которая обворовывала детей-инвалидов

В Снятинском районе Ивано-Франковской области задержали сестру-хозяйку, которая 28 лет проработала в детском доме для детей-инвалидов. Здесь проживает около 130 детей из разных уголков Украины с тяжелыми недостатками физического и умственного развития. Примерно половина из них - лежачие и требующие круглосуточного ухода, пишет ZN.ua.

Дом находится полностью на государственном обеспечении, однако и спонсорская помощь сюда всегда шла щедрым потоком. Помощь принимает комиссия интерната, действующая на постоянной основе. Детдом (который принадлежит Главному управлению труда и социальной защиты населения облгосадминистрации и финансируется из областного бюджета) периодически проверяли различные областные структуры, однако никаких нарушений не обнаружили. Однако слухи, что детей-инвалидов обворовывают, причем масштабно, среди местных крестьян циркулировали давно. Когда они пришли в милицию, персонал детдома взяли в оперативную разработку.

Особое внимание работники Снятинского райотдела милиции уделили сестре-хозяйке интерната, в чьи должностные обязанности входит хранение и выдача необходимых для детей материальных ценностей — постельного белья, одежды, средств личной гигиены, игрушек и т.п. Милиционеры попросили посодействовать в раскрытии преступления одного из местных предпринимателей, который предоставлял детдому спонсорскую помощь, и пометили комплекты постельного белья, полотенца и моющие средства специальными надписями. А после, получив санкцию суда, нагрянули к некоторым работникам детдома с обысками.

Наибольший улов милиционеров ждал у упомянутой уже сестры-хозяйки - женщины, которая проработала на этой должности 28 лет. После осмотра ее жилища оперативники нашли в комнатах, на чердаке и в хозяйственных пристройках огромные кучи украденной гуманитарной помощи. Как сообщили ZN.UA в Снятинском райотделе милиции, перечень наименований изъятых вещей превысил 40 позиций — от носовых платков до дорогих одеял. Кроме новых вещей, милиционеры нашли и кучу подержанных — одежду и обувь общим весом более 150 килограммов. Все это едва уместилось в два грузовых автобуса.

Обыск, которого женщина явно не ожидала, вызвал у нее настоящий шок с последующим признанием и написанием явки с повинной.

Обыски у других работников учреждения тоже были результативными. У экономиста (которая, кстати, входит в состав комиссии для списания и передачи материальных ценностей, поступающих в детдом) нашли помеченные оперативниками шесть комплектов постельного белья и ополаскиватель для стирки, а у главного бухгалтера — полотенца, похожие на те, которые поступали в детдом ранее. Однако женщины сумели избежать наказания.

Против сестры-хозяйки возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — присвоение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191) и служебный подлог (ч. 1 ст. 366). Ее сразу сняли с должности.

Следствие двигалось без особых проблем, поскольку с самого начала женщина все признала. Серьезная из инкриминируемых сестре-хозяйке статей Уголовного кодекса (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением) предусматривает до пяти лет лишения свободы, однако подсудимой удалось вообще избежать наказания. Снятинский районный суд, который несколько недель назад рассматривал уголовное дело, освободил ее от наказания на основании Закона об амнистии. Основанием для амнистии стали родители преклонного возраста, находящиеся на содержании женщины.

После скандального изъятия краденых вещей в детдоме заменили директора. Прежний уволился по собственному желанию.