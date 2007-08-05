Презентация информационно-аналитического еженедельника «УНИАН-Права человека»

6 августа в 11-30 в УНИАН состоится презентация нового проекта УНИАН - выпуска информационно-аналитического еженедельника «УНИАН-Права человека». Проект будет реализовываться при поддержке Международного фонда «Відродження». Участники: Евгений Бистрицкий – исполнительный директор фонда «Відродження», Валерий Нечипоренко – заместитель генерального директора агентства УНИАН, Владимир Яворский – исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, Татьяна Печенчик – редактор информационно-аналитического вестника «УНИАН-Права человека» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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