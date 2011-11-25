В Херсоне разрешили акции памяти жертв Голодомора

Городской исполком Херсона разрешил «Нашей Украине» провести 26 ноября мероприятия памяти жертв Голодомора.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба партии «Наша Украина», председатель областной парторганизации Борис СИЛЕНКОВ подал на рассмотрение горисполкома обращение по поводу проведения поминального шествия в Херсоне 26 ноября, в День памяти жертв Голодомора.

«На внеочередном заседании городской совет решил разрешить проведение акции. Мы гордимся тем, что жители нашего города, как граждане по всей Украине, отметят память своих родных и близких, ставших жертвами Голодомора 1932-33 годов», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

Он сообщил, что завтра активисты партии раздадут жителям Херсона 10 тысяч листовок с приглашением принять участие в шествии от центральной площади Свободы к памятнику жертвам тоталитарного режима на улице Тираспольской.

В партии напомнили, что в прошлом году Херсонский административный суд по иску городского совета запретил шествие памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.