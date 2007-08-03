Прогноз погоды: Украине грозят стихийные бедствия

Завтра в западных областях Украины облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, днем в Карпатах сильные дожди; температура ночью 10-15°, днем 17-22°. На остальной территории переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16°, на побережье морей 18-21°, днем 24-29°, в южной части местами 30-32°. Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м/с. В Закарпатье кратковременные дожди, грозы, днем сильные дожди; температура ночью 10-15°, днем 19-24° (в горах ночью 5-10°, днем 10-15°).

5 августа по сведениям Украинского гидрометцентра ожидается переменная облачность. В южной части и восточных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, на побережье морей 20-25°, днем 29-34°. На остальной территории днем отдельные кратковременные грозовые дожди (в Карпатах и областях Прикарпатья ночью и днем повсюду); температура ночью 11-16°, днем 24-29°; в западных областях ночью 9-14°, днем 20-25°, в Закарпатье до 28° (в Карпатах ночью 6-11°; днем 14-19°). Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, во время гроз порывистый.

На реках бассейнов Сяна и Днестра (в пределах Львовской, Ивано-Франковской обл.), Прута, Сирета ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими отметками. В горных районах существует угроза формирования селевых потоков.

6 августа переменная облачность, на юге и востоке преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, на побережье морей 20-25°, днем 29-34°, на востоке и в Приазовье местами до 37°.

На остальной территории днем кратковременные грозовые дожди (в областях Прикарпатья ночью и днем повсюду); температура ночью 11-16°, днем 24-29°; в западных областях ночью 9-14°, днем 20-25°, в Закарпатье до 28°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, во время гроз порывистый.

7 августа в Закарпатье, Прикарпатье и юге Правобережья кратковременные дожди, грозы, в восточной части и на севере Левобережья преимущественно без осадков. Температура ночью 13-19°, на юге и востоке 17-23°; днем в западных и северных областях 23-29°, в большинстве центральных и Одесской областях 26-32°, на остальной территории 29-34°, в восточной части местами 35-37°.

8 августа погода существенно не изменится.

В Киеве и области 4 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 27-29°; по области ночью 11-16°, днем 24-29°.

5 августа ожидается переменная облачность, днем отдельные кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°.

6 августа погода существенно не изменится.

7-8 августа в Киеве и области местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура ночью несколько повысится, днем существенно не изменится.