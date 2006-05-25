На Министерство образования подали в суд

Украинская Ассоциация издателей и книгораспространителей подала в Шевченковский районный суд г. Киева на Министерство образования и науки Украины. Об этом говорится в исковом заявлении, текстом которого располагает УНИАН. Причиной подачи иска стали результаты Всеукраинского конкурса рукописей учебников для 6 класса для общеобразовательных учебных заведений. Ассоциация в суде представляет интересы трех издательств, чьи права в ходе проведения конкурса были нарушены: ООО Промышленно-торговая фирма «Просвіта», ООО «Начальна книга», информационно-аналитическое агентство «Наш час».

Как сказано в исковом заявлении, в декабре 2005-апреле 2006 года при проведении конкурса и объявлении его результатов должностными лицами Минобразования были допущены грубые нарушения действующего законодательства и приказов ведомства.

Согласно положениям конкурса, в Институт учебной литературы Минобразования в установленные сроки были поданы следующие рукописи: «Этика», автор Фесенко В.И. (издатель – ООО «Навчальна книга»), «Зарубежная литература», автор Фесенко В.И. (издатель – ООО «Навчальна книга»), «География», автор Коберник С.Г. (издатель – ООО «Навчальна книга»), «Физическая культура», авторы Радзиевский П.О., Фогт В.В., Дыба Т.Г., Манюк О.И. (ПТФ «Просвіта»).

Согласно рейтингу экспертов, все названные издания заняли первое-второе места. Однако конкурсная комиссия Минобразования проигнорировала выводы экспертов и присвоила гриф «Рекомендовано Министерством образования…» другим рукописям.

В установленном положением о конкурсе порядке издательства опротестовали это решение в Апелляционной комиссии, которая удовлетворила требования и рекомендовала Конкурсной комиссии пересмотреть результаты конкурса.

Однако 18 апреля 2006 года Коллегия Минобразования вообще отменила проведение Конкурса и присвоила гриф «Рекомендовано…» без учета его результатов.

Ассоциация издателей и книгораспространителей просит суд признать решения Коллегии Минобразования недействительными и приостановить его исполнение.

Справка

Гриф «Рекомендовано Министерством образования…» дает право на печать учебной литературы по государственному заказу. С 2005 года рукописи, получающие гриф, определяются на конкурсной основе. В 2005 году на издание, хранение и доставку учебников для студентов высших учебных заведений и учеников общеобразовательных школ из Госбюджета было выделено 103,8 млн. грн.

Украинская Ассоциация издателей и книгораспространителей – всеукраинская организация, созданная для обеспечения благотворительной деятельности в интересах развития издательской деятельности и распространения периодических изданий в Украине.