Кто и почему разрешил строить металлургический завод в Белой Церкви?

13-30 - В УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция первого заместителя городского председателя г.Белая Церковь Виктора Россохи на тему: “Мэрия Белой Церкви готовит иски о признании недействительными ряда разрешений и согласований на строительство мини-металлургического завода (ММЗ) возле города, выданных предприятию с иностранными инвестициями ООО "Евро Финанс Лтд.” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.