«Газ Украины» присоединился к Нафтогазу

Дочерняя компания «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (№656 от 27 октября) объявила о прекращении своей деятельности и присоединении к «Нафтогазу».

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном сегодня в газете «Урядовый курьер».

«Газ Украины»… сообщает о прекращении своей деятельности и присоединении к правопреемникам: НАК «Нафтогаз Украины» и дочернему предприятию «Будивельнык» НАК «Нафтогаз Украины», - отмечено в сообщении.

Претензии кредиторов принимаются до 20 января 2012 года.

Как сообщалось, ранее «Нафтогаз Украины» перезаключил на себя все договоры на поставку природного газа с предприятиями по газоснабжению и газификации (обл- и горгазами) и предприятиями коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ), которые ранее были оформлены на ДК «Газ Украины».

НАК «Нафтогаз Украины» в настоящее время также проводит кампанию по заключению договоров на поставку газа с промышленными предприятиями, которые ранее сотрудничали с ДК «Газ Украины».

Издание «Зеркало недели. Украина» (№35 от 30 сентября 2011 года) сообщало со ссылкой на копию протокола (№164 от 26 августа 2011 года) заседания правления НАК «Нафтогаз Украины», на котором якобы было принято решение передать функции по реализации природного газа от ДК «Газ Украины» аппарату НАК «Нафтогаз Украины».

По мнению правления НАК «Нафтогаз Украины», передача функций реализации природного газа позволит избежать дублирования функций, а также значительно улучшит расчеты за реализованный природный газ.

Напомним, ДК «Газ Украины» была создана в декабре 2000 года.