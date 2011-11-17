Немецкая принцесса расскажет депутатам ЕП об убийствах собак в Украине

Посол Европейской ассоциации защиты животных и природы, Ее Королевское высочество принцесса Майя фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН во время посещения Европарламента особое внимание будет акцентировать на убийствах собак в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил президент немецкого общества защиты животных «ETN» Дитер ЭРНСТ.

Он отметил, что 22 ноября он вместе с принцессой Майей фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН будут говорить в Европарламенте о проблеме с уничтожением бездомных собак.

Д.ЭРНСТ отметил, что европейское сообщество может высказаться за бойкот Евро-2012, если убийства собак в Украине будут продолжаться.

Принцесса Майя фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН заметила, что прибыла в Украину, чтобы требовать от властей обратить внимание на проблему убийства бездомных собак и заставить власть принять меры для прекращения уничтожения животных.

“Мы знаем, что многие из этих актов уничтожения животных происходят к Евро-2012. Поскольку несчастные бездомные собаки просто мешают уличной картинке”, – подчеркнула принцесса.

Она отметила, что фотографии с Украины, на которых изображено, в частности, сжигание собак, через интернет облетели весь мир. Поэтому накануне в знак протеста в Берлине состоялся пикет Посольства Украины в Германии.

Принцесса Майя фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН подчеркнула, что такие факты негативно влияют на имидж Украины в мире и на саму идею футбола.

Она продемонстрировала петицию Европейской ассоциации защиты животных и природы с почти 500 тысячами подписей небезразличных в знак проявления международного протеста по поводу жестоких преступлений в отношении собак. В частности, по словам принцессы, множество украинцев также подписали эту петицию. Также это представители Грузии, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Южной Африки, Литвы, Беларуси, Германии, Казахстана, России, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов, Бельгии, Хорватии, Италии, Таиланда и др.

Принцесса Майя фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН сообщила, что имела встречу с заместителем мэра Киева Александром МАЗУРЧАКОМ, во время которой предложила конкретные шаги по решению проблемы с уничтожением бездомных собак. По словам принцессы, А.МАЗУРЧАК выразил готовность к сотрудничеству и заверил, что отныне ни одна собака не будет подвергаться антигуманным действиям.

“Я вместе с ассоциацией защиты животных и природы предложила заместителю мэра нашу поддержку и помощь в реализации проекта по стерилизации. Мы хотим сюда приехать с командой врачей с передвижными спецавтомобилями, а также мы хотим научить украинских ветеринаров новым и эффективным методам стерилизации”, – заявила принцесса.

Она сообщила, что также предложила заместителю мэра введение обязательных паспортов и микрочипа для животных, чтобы контролировать обращение с ними их хозяев: если они выбросили животное на улицу – они будут оштрафованы.

Также она предложила, чтобы сотрудники коммунальных организаций, которые занимаются отлавливанием собак, носили специальную форму с номером. И если кто-то заметит антигуманное обращение сотрудников службы к животным – мог пожаловаться на этого человека.

Принцесса также отметила, что имела встречу с представителями УЕФА, с директором Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркияном ЛУБКИВСКИМ. Он пообещал помочь в ее инициативах и предложил провести совместную кампанию по защите прав собак в Украине.

Принцесса Майя фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН отметила, что убийства собак не помогут в снижении их количества. “Единственный эффективный способ – это программа стерилизовать собаку и отпустить ее опять на волю”, – отметила она, и добавила, что с помощью этой программы за 3-4 года можно уменьшить количество собак до 8 раз.

Также принцесса сообщила, что посетила клинику по стерилизации собак на Троещине. “Я увидела там сегодня большое количество собак, которые дрожали и мерзли. Так же, как и сотрудники этой клиники. Просто потому что клиника не смогла оплатить свои счета за отопление и электроэнергию”, – сказала она и выразила убеждение, что не только Киев, но и другие города будут рады принять их помощь.

“Но для того, чтобы сюда приехать и помочь, нам нужно разрешение от власти для использования наркоза”, – отметила принцесса.

Также она сказала, что украинские ветеринары оперируют животных по старым технологиям, поэтому животным приходится еще 10-15 дней находиться в клинике. С использованием новых методик, которым хотят научить украинских врачей, животное сможет покинуть клинику уже через день после операции.

Стоимость операции по стерилизации собаки в Европе – 30-40 евро, в Украине – 250-280 гривен.

Принцесса выразила надежду, что Украина примет предложение о сотрудничестве.

В свою очередь, президент Международного общества защиты животных «SOS» Тамара ТАРНАВСКАЯ заявила, что если к задержанному накануне в Киеве 19-летнему парню, который убивал бездомных животных, будет применен лишь штраф – это вызовет большое возмущение в обществе. “Я гарантирую, что мы поднимем огромную волну протеста и подключим также Запад”, – подчеркнула она.

“Из бюджета города в этом году выделены 9 миллионов 900 тысяч гривен – это ваши средства, каждый из вас заплатил за убийство животных! За эти средства можно было стерилизовать всех бездомных животных и половину чиновников, которые не хотят этого делать!” – заявила она.

Как сообщал УНИАН, в столице правоохранители задержали 19-летнего киевлянина, который убивал бездомных животных. Парень объяснил свои действия "решением проблемы бездомных собак". Задержанный убивал бездомных собак в своем районе, фотографировал это и выкладывал на сайтах, в частности, в социальной сети "Вконтакте". В данное время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "жестокое обращение с животными".