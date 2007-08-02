Фирташ раскрыл карты

Group DF (GDF, Вена), частная международная холдинговая компания известного украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, запустила собственный веб-сайт, на котором раскрыла структуру активов, сообщает Украинская правда

Согласно сайту, среди контролируемых Group DF компаний ключевую роль играют: Centragas (Вена), которая владеет 50% акций швейцарского газотрейдера RosUkrEnergo, венгерский газтрейдер и поставщик энергетических услуг EMFESZ, специализирующаяся на строительстве газовой инфраструктуры австрийская компания Zangas и OSTCHEM Holding, объединяющий группу предприятий в Восточной и Центральной Европе по выпуску минудобрений, органических кислот, диоксида титана и кальцинированной соды.

Общий доход входящих в состав Group DF компаний в 2006 составил около $4,6 млрд.

В соответствии с обнародованной информацией, в настоящее время RosUkrEnergo помимо 55 млрд. куб. м газа, поставляемого в Украину из Средней Азии, экспортирует еще около 11 млрд. куб. м газа в страны Центральной и Западной Европы, в основном в Венгрию и Польшу. Оборот RosUkrEnergo в 2006 году составил $7,1 млрд.

При этом Group DF принадлежит 90% акций Centragas, которую возглавляет управляющий директор Дэвид Браун, уточняется в размещенных материалах.

Согласно им, EMFESZ (Первая венгерская компания по торговле природным газом и энергетическим услугам, Будапешт) была создана в 2003 году и на 100% принадлежит Group DF. В 2006 году компания довела объем продаж газа до 2,3 млрд. куб. м, а финансовый оборот - до более $779 млн.

EMFESZ заключила 10-летний контракт с RosUkrEnergo на поставки газа в Венгрию из стран Средней Азии. В ноябре 2005 года компания создала дочернее подразделение в Польше, а недавно сообщила о планах строительства новой газовой электростанции в восточной части Венгрии на сумму около $2,05 млрд. Возглавляет EMFESZ управляющий директор Иштван Гоци.

В энергетическое направление входят также компании Zangas Hoch- und Tiefbau GmbH (Австрия) и Euronit Kft (Венгрия), на 100% принадлежащие Group DF.

В соответствии с обнародованной информацией, OSTCHEM Holding AG была основана в Вене в 2004 году и является холдинговой группой, владеющей предприятиями с общим штатом сотрудников около 23 тыс. человек. Ее оборот в 2006 году составил более $609 млн. Возглавляет компанию главный исполнительный директор Юрий Борисов.

Group DF принадлежит 90% акций компании OSTCHEM Holding. Химические предприятия группы производят и осуществляют международные поставки минеральных удобрений, органических кислот, диоксида титана, кальцинированной соды, ильменита, циркона, жидкого азота, технического кислорода и другой продукции.

Холдинг, в свою очередь, владеет 100% RSJ Erste GmbH (Германия), которому принадлежит 75% AFKEM AG (Германия), владеющему 45% AFKEM Italia (Италия).

Помимо того OSTCHEM Holding является собственником 89,48% ОАО "Крымский содовый завод" (Красноперекопск, АРК) и 50%-1 акция ЗАО "Крымский Титан" (Армянск, АРК), который в свою очередь арендует Иршанский и Вольногорский ГОК.

OSTCHEM Holding также принадлежит 75% ЗАО "Таджик Азот" (Таджикистан), 100% АО "Нитроферт" (Эстония) и по 75% ООО "Межуриччя ГОК" и 75% ООО "Валки-Ильменит". В то же время ОАО "Ривнеазот", в котором Фирташ контролирует крупный пакет акций, не включено в состав группы.

В химическое направление входят также компании OSTCHEM trading GmbH (Швейцария) и ACI Trading (Кипр), на 100% принадлежащие Group DF.

Помимо того в сфере интересов группы указана сфера недвижимости. "Подразделение недвижимости станет активно развивающейся частью бизнеса Group DF. В настоящее время ведется консолидация активов, которые войдут в состав GDF Недвижимость. Мы дополним эту секцию дальнейшей информацией в течение года, когда этот процесс будет завершен", - говорится на сайте.