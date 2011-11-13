В Нежине поставили памятник Марку Бернесу

В субботу в городе Нежине Черниговской области в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рождения открыт памятник известному советскому актеру и певцу, уроженцу города Марку Бернесу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации, в торжественном открытии памятника приняли участие председатель областного совета Анатолий МЕЛЬНИК и заместитель председателя облгосадминистрации Виктор ТКАНКО.

Памятник, который воспроизводит кадр из фильма "Два бойца", установлен в Театральном сквере Нежина. На постаменте надпись – "Я люблю тебя, жизнь"! Автор монумента – Владимир ЧЕПЕЛИК. Профинансировал сооружение и установление памятника меценат из Прилук, а ныне житель Москвы Юрий КОПТЕВ.

Во время открытия памятника М.Бернесу прозвучали песни из его репертуара, актеры местного музыкально-драматичного театра презентовали представление о жизни выдающегося земляка.

2011 год решением Нежинского городского совета объявлен в городе годом М.Бернеса.

*** М.Бернес (Нейман) - советский актер и певец, народный артист РСФСР. Один из самых любимых артистов советской эстрады, выдающийся шансонье. Родился в Нежине 25 сентября (8 октября) 1911 года в еврейской семье. Умер 16 августа 1969 года в Москве.

15-летним парнем М.Бернес впервые попал в театру, и именно мечта стать артистом привела его в 17 лет в Москве.

В 1935 году М.Бернес впервые снялся в кино. Свою любимую роль Кости Жигулева М.Бернес сыграл в фильме "Человек с ружьем" (в 1938 г.).

Роль Аркадия Дзюбина в фильме "Два бойца" сделала М.Бернеса популярным и известным многомиллионной зрительской аудитории. За нее актер был награжден боевым орденом Красной Звезды как участник работы над фильмом и как участник Великой Отечественной войны.