БЮТ заявляет, что готовится слияние острова Жуков и Голосеевского парка

Заповедник «Жуков остров» присоединят к Национальному природному парку «Голосеево», из-за чего остров потеряет свои земли.

Об этом заявила председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

По информации Т.МЕЛИХОВОЙ, соответствующее слияние предусмотрено Генеральным планом развития Киева и его пригородной зоны до 2025 года, который фактически узаконит уменьшение площади Жукова острова почти в 10 раз.

Как сказала депутат, КГГА хочет, чтобы профильные комиссии Киевсовета начали обсуждение проекта решения и научно-обосновывающих и землеустроительных материалов относительно установления границ ландшафтного заповедника «Жуков остров», увеличив границы заповедника с 196 га до 361 га.

«То есть, под соусом сохранения заповедных земель власть делает вид, что заповеднику возвращаются незаконно отчужденные на скандальной сессии 1 октября 2007 года земли Жукова острова. На вопрос, куда делась вся остальная земля, ответа никто не дает», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

Она напомнила, что 2 декабря 1999 года решением Киевсовета № 147/649 Жуков остров получил статус заповедника, а 22 августа 2007 года “большинство ЧЕРНОВЕЦКОГО” в Киевсовете приняло решение № 162/1996 «О вопросе создания ландшафтного заповедника «Жуков остров», в соответствии с которым площадь заповедника искусственно уменьшена с 1 794,6 га до 196 га.

«Это только БЮТ видит несоответствие цифр и факты уничтожения Жукова острова? Будет ли бороться власть за возвращение острову всех без исключения земель? ...Оставить Жукову острову всего 361 га - это преступление», - заявила Т.МЕЛИХОВА.