Одесская милиция открещивается от сотрудничества с киллером

В Управлении МВД Украины в Одесской области отрицают сотрудничество с убытым 1 октября во дворе гостиницы «Особняк» гражданином Российской Федерации Асланом Дикаевым, о чем заявил в интервью одному из украинских изданий его брат Адам ДИКАЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник Одесского облУВД Михаил ЯЦКОВ.

«Это не соответствует действительности. Он (А.Дикаев – УНИАН) не работал в милиции, ни с кем не сотрудничал и не был гражданином Украины», - подчеркнул М.ЯЦКОВ.

При этом он добавил, что «надо установить, во-первых, брат ли это говорит. Во-вторых, то, что он говорит, - это не конкретика, а его догадки». «И если проанализировать эту информацию, а именно, что Дикаева завербовали 5 лет назад, что он был здесь летом, общался с милицией, то факты не стыкуются по времени», - сказал начальник УМВД.

«Следствием установлена причастность Дикева к ряду преступлений, связанных с убийством людей. То, что говорит «брат», бросает тень на сотрудников милиции, он ничем это подтвердить не может, он хочет обелить своего брата. Следствие ведет прокуратура, и его результаты покажут вину всех преступников, и если есть какие-то связи с милицией, однозначно они будут показаны», - заявил он.

Между тем бывший одесский прокурор, народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН заявил сегодня местным журналистам, что интервью с братом убитого в Одессе А.Дикаева лишний раз подтверждает его «предположения об имевшем место сотрудничестве Дикаева с органами МВД». «Без сотрудничества с милицией никаких неконтролированных потоков эмигрантов не бывает. Это касается и китайцев, и корейцев, и чеченцев, кого угодно. Все они живут здесь и занимаются делами только при покровительстве со стороны милиции», - сказал Ю.КАРМАЗИН.

Он считает, что «Генпрокуратурой должна дать оценку действиям и руководству одесской милиции и главе МВД МОГИЛЕВУ». «Этот вопрос вообще должен быть рассмотрен на заседании СНБОУ, ведь если подтвердится факт сотрудничества украинской милиции с разыскиваемым в России преступником, так это уже не скандал во взаимоотношениях российской полиции с нашей милицией, а на уровне Интерпола. Ведь Украина взяла на себя обязательства и перед Россией и перед международным сообществом о выдаче преступников», - заявил Ю.КАРМАЗИН.

Как сообщалось, в Одесской области в ночь на 30 сентября в перестрелке с преступниками погибли два правоохранителя, еще четверо были ранены.

В ходе специальной операции 1 октября в одной из частных гостиниц Одессы двое преступников были ликвидированы, поскольку учинили жесткий отпор правоохранителям, стреляя из автоматического оружия. Среди погибших – находящийся в розыске за убийство А.Дикаев. Третий злоумышленник скрылся и сейчас находится в розыске.

Недавно родной брат убитого – Адам ДИКАЕВ заявил одной из газет, что Аслан Дикаев «имел покровителей в милиции и работал под прикрытием, а убили его за то, что …он слишком много знает о тайных делах милиционеров…".