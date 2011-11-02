В Луганске банда в масках жестоко избила иностранных студентов

В Луганске вчера, 1 ноября, 25 неизвестных в медицинских масках избили четырех иностранных студентов Луганского национального университета им. Т. Шевченко.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Управления МВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

По ее информации, неизвестные лица в возрасте 20-25 лет в количестве от 15 до 25 человек, на лицах которых были медицинские маски, с использованием бейсбольных бит повредили стеклянные витрины и оборудование киосков, находящихся недалеко от университета.

«После этого возле общежития ЛНУ произошла драка между неизвестными в масках и иностранными студентами вуза. Во время драки четверо иностранных студентов – представители Азербайджана, Туркменистана и Индии получили телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушибы мягких частей тела. Кроме того, у одного иностранного студента были похищены деньги и мобильный телефон», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

На место происшествия были направлены наряды батальона патрульной службы, батальона милиции оперативного реагирования «Беркут», Государственной службы охраны, следственно-оперативные группы, а также ориентированные все наряды наружных служб. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное следствие.

Удалось ли сотрудникам МВД задержать кого-то из нападавших, Т.ПОГУКАЙ не уточнила, ссылаясь на тайну следствия.