Доллар США в Украине реально стоит 2,71 грн. - The Economist

Реальная стоимость доллара США в Украине составляет 2,71 грн. Такие данные исследования журнала The Economist приводятся в аналитической записке Министерства экономики Украины относительно ситуации на валютном рынке в июне 2007 года.

“Фактически гривня недооценена на 46%. Вместе с валютами стран Юго-Восточной Азии гривня входит в десятку наиболее недооцененных мировых валют. В соответствии с исследованием, реальная стоимость доллара США в Украине - 2,71 грн.”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 июля начальник отдела выпуска финансовых инструментов «Укрсоцбанка» Эрик НАЙМАН высказал мнение, что без искусственно удерживаемой Национальным банком Украины привязки национальной валюты к доллару курс гривни за полгода мог бы укрепиться до 4,8-4,5 грн. за 1 доллар. Банкир утверждает, что, по некоторым оценкам, реальный курс гривни не должен превышать 3 грн. за 1 долл.

Справка УНИАН. Журнал The Economist опубликовал ежегодный “Индекс Биг Мака”. Этот показатель оценивает покупательную способность национальных валют с помощью цены гамбургера: соотношение стоимости сандвичей в разных странах должен быть эквивалентным соотношению курсов их валют. Гамбургер из ресторанов McDonald`s был избран в качестве эталона по причине его доступности покупателям почти во всех странах мира. Свои исследования The Economist проводит с 1986 года.

В соответствии с “Индексом Биг Мака”, наиболее недооцененной валютой в мире является китайский юань – Биг Мак в Китае стоит на 58% дешевле американского аналога. Недооценили свои национальные валюты также Египет, Индонезия, Малайзия, Таиланд. Развитые страны наоборот, переоценивают свои валюты, иногда даже более, чем вдвое - так, в Исландии индекс составляет 123%, в Норвегии - 102%.

Согласно последним данным журнала, Биг Мак в украинских McDonald`s стоит почти вдвое дешевле, чем в США.