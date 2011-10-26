Нацбанк посвятил монеты железной дороге и распаду СССР (фото)

Национальный банк Украины (НБУ) с 28 октября вводит в обращение серебряную монету 925 пробы “150-річчя діяльності українських залізниць”.

Монета посвящена 150-летию начала деятельности украинских железных дорог - с момента прибытия из Перемышля во Львов пассажирского поезда “Ярослав”.

Номинал монеты - 20 гривень, масса - 62,2 грамма, тираж - 4 тыс. штук.

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Также, с 28 октября НБУ вводит в обращение памятную монету «20 років СНД». Об этом сообщается на сайте НБУ.

Нацбанк указывает, что монета «посвящена геополитическому объединению государств постсоветского пространства после распада СССР».

Изготовлена монета из нейзильбера, ее номинал - 2 гривни, тираж - 30 тыс. штук.