Луценко заявляет, что не лоббировал интересы фирмы, где работает его жена

Один из лидеров блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО опровергает информацию некоторых средств массовой информации о якобы своих коррупционных действиях в должности министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Тернополе, комментируя публикацию о том, что якобы он в должности министра лоббировал интересы предприятия "Украинские новейшие телекоммуникации", где якобы работает его жена. По данным ряда СМИ, эта фирма должна была стать провайдером услуг оператора мобильной связи UMC для всех работников органов внутренних дел Украины.

«Это абсолютно фальшивая информация, недостоверная, субъективная, предвзятая относительно возможных злоупотреблений ЛУЦЕНКО в Министерстве внутренних дел», - сказал лидер блока.

Ю.ЛУЦЕНКО утверждает, что не знает названия предприятия, на котором работает его жена. «Моя жена работает на предприятии, название которого я даже не точно знаю, потому что она имеет два образования, и имеет полное право зарабатывать средства своими знаниями», - сказал он.

Он утверждает, что отменил распоряжение МВД, в котором речь шла о переходе органов внутренних дел на тарифные планы ООО "Украинские новейшие телекоммуникации" для объединения их в единую корпоративную сеть органов внутренних дел.

«Действительно, было письмо МВД, которое предлагало подключиться к связи с 25% скидкой, по сравнению с существующими тарифами UMC, к официальному дистрибьютору - провайдера UMC, которым является эта фирма. Когда я об этом узнал со СМИ, я вызывал к себе своего подчиненного господина НОВИКОВА (согласно сообщениям СМИ, вышеупомянутое распоряжение было подписано на то время заместителем министра внутренних дел Александром НОВИКОВЫМ – УНИАН), и, по-мужски с ним поговорил, и это письмо был отменен. В принципе, в нем не было нечего незаконного, и это нормальное явление - покупать дешевле…», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он отметил, что не имеет никакого отношения к телекоммуникационному рынку.

«Но я не хочу, чтобы даже тень подозрения в отношении меня или моей семьи ложилась на эту историю. И еще - я никогда не имел отношения к частотам, к телекоммуникационному рынку после того, как был автором соответствующего закона. Поэтому расцениваю эту статью как попытку облить грязью тех, кто думает, что в министерство ходят исключительно для того, чтобы получить выгоду», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.