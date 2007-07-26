Фосфорный поезд, следующий по ”тайному” маршруту, завтра покинет Украину

Поезд с фосфором покинет пределы Украины завтра вечером, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

При этом в пресс-службе не уточнили, по какому маршруту движется поезд и через какой пункт пропуска на границе он выедет из Украины.

В пресс-службе напомнили, что сегодня в 04.00 поезд с цистернами отправился из Львовской области в Казахстан. Как отмечают в «Укрзализныце», цистерны загружены в полувагоны и надежно закреплены. Поезд перевозится с учетом всех норм и правил перевозки опасных грузов. Движение цистерн сопровождают два пожарных поезда.

На маршруте следования поезда принимаются дополнительные меры безопасности движения. В частности, поезд будет идти в обход крупных населенных пунктов Украины, маршрут движения цистерн предварительно проверен по каждой колее и стрелочному переводу. Поезд также будет объезжать станции обходными путями. Кроме того, будут установлены заградительные составы.

На всем пути следования поезда дежурят специальные бригады, в состав которых входят путейщики, специалисты вагонного и локомотивного хозяйств, руководители станций.