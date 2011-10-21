В супермаркете Запорожья произошел взрыв
18:14, 21 октября 2011Общество
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Работает следственно-оперативная группа
В супермаркете «Сильпо», расположенном в торговом центре «Украина» на центральном проспекте Запорожья, проспекте Ленина, произошел взрыв.
Как сообщили УНИАН в руководстве запорожского главка милиции, сообщение о происшествии поступило правоохранителям сегодня около 16 часов.
«Взорвался неизвестный предмет в одной из ячеек камеры хранения супермаркета», - рассказали в милиции.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, представители которой утверждают, что в результате ЧП никто не пострадал. Что именно взорвалось, устанавливают эксперты запорожского главка милиции.
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