В супермаркете Запорожья произошел взрыв

В супермаркете «Сильпо», расположенном в торговом центре «Украина» на центральном проспекте Запорожья, проспекте Ленина, произошел взрыв.

Как сообщили УНИАН в руководстве запорожского главка милиции, сообщение о происшествии поступило правоохранителям сегодня около 16 часов.

«Взорвался неизвестный предмет в одной из ячеек камеры хранения супермаркета», - рассказали в милиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, представители которой утверждают, что в результате ЧП никто не пострадал. Что именно взорвалось, устанавливают эксперты запорожского главка милиции.