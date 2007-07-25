В Оренбурге (Россия) состоится торжественное открытие „Українського подвір’я”

В Оренбурге (Россия) в культурном комплексе “Национальное село” состоится торжественное открытие „Українського подвір’я”. К событию приурочены мероприятия: показ художественных, документальных и мультипликационных фильмов, “шевченковские чтения”, знакомство с экспозицией музея-гауптвахты Тараса Шевченко, музея украинской культуры и быта, открытие библиотеки и кафе национальной кухни. Планируется проведение областного праздника украинской культуры, в рамках которого состоится гала-концерт при участии лучших украинских коллективов области Оренбурга. В торжественных мероприятиях примет участие Временный поверенный по делам Украины в РФ Леонид Осаволюк. Телефон: +7 3532 – 78 – 60 – 94. email для аккредитации: office29@gov.orb.ru