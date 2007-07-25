На месте фосфорной аварии сооружают дамбу

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, вместе с другими спецподразделениями продолжают проведение плановых мероприятий по ликвидации последствий аварии вблизи Ожидова во Львовской области.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, по состоянию на 12.00 офицерами и военнослужащими службы по контракту собрано свыше 1400 килограммов фосфора и заложено около 800 мешков со смесью в дамбу для сдерживания загрязненной воды.

Герметизировано 2 цистерны и ведется подготовка к загрузке на железнодорожные платформы. Остальные цистерны очищаются извне от желтого фосфора личным составом 704-го отдельного полка РХБ- защиты 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины. К рекультивации загрязненной фосфором территории привлечены 5 бригад этого полка в количестве 15 человек.

Четыре единицы специальной техники АРС-14 привлечены в подачу пены на поврежденные цистерны и загрязненную территорию, подвоз воды для заправки пенообразователей и еще две для заправки водой пожарных автомобилей.

Военнослужащие 28-го специального эпидемиологического отряда Западного региона Вооруженных Сил Украины проводят забор проб на определение соединений фосфора в регионах возможного загрязнения Львовской области. По результатам исследований превышение предельно допустимой концентрации соединений фосфора в воздухе, воде и на суше не обнаружено.

В военно-медицинском клиническом центре Западного региона на данный момент находится 60 человек. Состояние их здоровья удовлетворительное. В реанимационном отделении на сегодняшний день нет ни одного пострадавшего от аварии поезда с фосфором.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги при невыясненных обстоятельствах произошла авария грузового поезда. В составе поезда находилось 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая, с желтым фосфором. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). Вследствие аварии сошло с рельс 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.