После пикета одесская "Просвіта" получила приличное предложение

После пикета у стен Одесского областного совета Одесскому областному объединению Общества «Просвіта» им. Тараса Шевченко пообещали предоставить новое помещение.

Об этом УНИАН сообщили в Общественной инициативе «Обновление страны».

17 октября, представители областного объединения общества «Просвіта» им. Тараса Шевченко провели у стен Одесского областного совета пикет, к которому присоединились активисты проукраинских партий и организаций.

Основным требованием пикетчиков было прекращение процедуры выселения «Просвіти» из арендованного помещения и установление адекватной арендной платы на уровне с другими национально-культурными обществами Одесской области.

Как сообщает «Обновление страны», руководитель областного общества «Просвіта» Александр СТЕПАНЧЕНКО и представитель общественной инициативы «Обновление страны» Сергей ГУЦАЛЮК попали на личный прием к председателю областного совета Николаю ПУНДИКУ для того, чтобы передать резолюцию и обсудить дальнейшую судьбу «Просвіти».

По итогам встречи председатель облсовета пообещал, что Обществу до конца года предоставят новое помещение, а также установят нормальную арендную плату, такую, как и у других национально-культурных обществ Одесской области.

«Благодаря тому, что к выселению «Просвіти» было привлечено внимание со стороны журналистов и общественности, дело, наконец, получило положительный сдвиг. Председатель областного совета Николай ПУНДИК занял государственническую позицию в этом вопросе – это очень хорошо», - отметил С.ГУЦАЛЮК.

Как сообщалось, 12 октября в помещение общества «Просвіта» пришли судебные исполнители, которые требовали до 17 октября освободить арендуемое помещение.