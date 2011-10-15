В Херсонской области отметили 300-летие Алешковской Сечи

15 октября в Цюрупинске Херсонской области отметили 300-летие со дня основания Алешковской Сечи.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятия проходили в двух местах: на территории исторического поселения казаков – Алешковской Сечи и в самом районном центре.

Участие в торжествах приняли представители казацких организаций из разных регионов, в рамках празднования состоялся показ современной военной техники, казацкие игры и исторические викторины, выступления самодеятельных народных коллективов.

Развлекательную программу составили: театрализованный фестиваль народного творчества «Козацькому роду нема переводу», посвящение в казачата, театрализованная игровая программа «Казацкие забавы», театрализованный экскурс в историю казацких времен, конкурс женской красоты «Я казачка твоя», конкурс «Визитная карточка», конкурс по украшению куреней, конкурс на лучшее казацкое блюдо, выступления художественных коллективов, спортивные соревнования, выступления коллективов казацкого рукопашного боя, боевого гопака, гиревиков, фаер-шоу, фейерверк и этнодискотека.

Справка УНИАН. Алешковская Сечь (Олешківська Січ) была основана в 1711 году после разрушения российскими войсками в 1709 году Старой Чертомлыцкой Сечи. Это была территориально-военная организация запорожских казаков Украины во владениях Крымского ханства. Именно здесь была создана первая в мире конституция - «Конституция прав и свобод Запорожского войска», более известная как «Конституция Пилипа Орлика».

Алешковская Сечь просуществовала до 1734 года.