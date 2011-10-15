Завтра в Украине до 9° тепла, дожди пройдут лишь в Крыму.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 16 октября будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в южной части временами небольшие осадки, в Крыму местами сильный дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на побережье Крыма 3-8° тепла; днем в Украине 4-9°, на юге и Закарпатье 8-13° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

В столице также без осадков. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.