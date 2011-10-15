Филарет надеется, что праздник Покрова станет государственным
00:38, 15 октября 2011Общество
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Патриарх отслужил литургию в Ровно
Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ (Украинская православная церковь Киевского патриархата) верит, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине должен стать государственным.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Ровно, общаясь с журналистами.
«Я надеюсь, что придет время, когда наше государство будет отмечать Покров Божьей Матери как государственный праздник, так же, как мы теперь празднуем День крещения Киевской Руси», – сказал ФИЛАРЕТ.
Также Патриарх отслужил Литургию в Свято-Покровском соборе Ровно.
Как известно, 14 октября христиане Восточного обряда отмечают один из двенадцати крупнейших церковных праздников года - Покров Пресвятой Богородицы.
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