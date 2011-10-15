Филарет надеется, что праздник Покрова станет государственным

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ (Украинская православная церковь Киевского патриархата) верит, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине должен стать государственным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Ровно, общаясь с журналистами.

«Я надеюсь, что придет время, когда наше государство будет отмечать Покров Божьей Матери как государственный праздник, так же, как мы теперь празднуем День крещения Киевской Руси», – сказал ФИЛАРЕТ.

Также Патриарх отслужил Литургию в Свято-Покровском соборе Ровно.

Как известно, 14 октября христиане Восточного обряда отмечают один из двенадцати крупнейших церковных праздников года - Покров Пресвятой Богородицы.